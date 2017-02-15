Шістьом учасникам злочинної групи, які виготовляли фальсифікований алкоголь, оголосили про підозру

Оголошено про підозру шістьом учасникам злочинної групи, які організували підпільний цех для виготовлення фальсифікованого алкоголю. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

За процесуального керівництва прокуратури Львівської області оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, з метою збуту підроблених марок акцизного податку, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах) та ч.2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів) КК України 6 членам організованої групи, які займалися займались незаконним виготовленням та продажем фальсифікованих алкогольних напоїв із підробленими марками акцизного податку.

Для цього вони в м. Стрий Львівської області обладнали цех, у якому впродовж лютого-вересня 2016 року незаконно з використанням етилового спирту виготовили близько 50 000 пляшок алкогольних напоїв різних торгових марок із підробленими марками акцизного податку. Зазначимо, що при ліквідації підпільного цеху правоохоронцями було вилучено ще близько 230 000 підроблених акцизних марок, скляну тару для розливу фальсифікату та майже 20 тон спирту, що планувалось використати для виробництва наступної партії підроблених горілчаних виробів.

На вилучену підроблену продукцію, обладнання та майно підозрюваних накладено арешт.

За клопотанням прокуратури судом їм обрано запобіжних захід у вигляді тримання під вартою з одночасним визначенням застави у розмірі 130 тис грн., яку вони сплатили.

Зауважимо, що вчинення вказаних злочинів передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років, штраф до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією майна та незаконно виготовленої продукції і обладнання.