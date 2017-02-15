Львів'ян попереджають про шахраїв, які збирають кошти на опломбування лічильників води

ЛМКП «Львівводоканал» застерігає мешканців: нещодавно на львівських новобудовах з’явилися оголошення, у яких мешканців будинків незаконно спонукають до збору коштів на опломбування водолічильників. В оголошенні пропонують за 250 гривень здійснити «розпуск світла та води». ЛМКП «Львівводоканал» офіційно повідомляє, що реєстрація нових особових рахунків та опломбування лічильників здійснюється безкоштовно. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«До нас звернулися мешканці вулиці Пулюя, які запитують про вартість пломбування лічильників і принагідно просять пояснити, що таке «розпуск води».

Однак платних послуг по опломбуванню лічильників ми не надаємо, а поняття «розпуск води» взагалі не існує.

Усі нові абоненти можуть звернутися до нас за багатоканальним номером телефону 240-11-40 та запросити контролера для опломбування водолічильника безкоштовно», – пояснюють у відділі збуту послуг ЛМКП «Львівводоканал».

Фото: Forbes.ua