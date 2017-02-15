Експертиза показала, що причиною пожежі на Грибовицькому полігоні не був підпал

Експертиза засвідчила, що пожежа на Грибовицькому сміттєзвалищі поблизу Львова виникла внаслідок самозаймання, а не підпалу. Про це Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив на нараді щодо стану виконання органами прокуратури у 2016 році покладених на них функцій і завдань, повідомляє Укрінформ.

“У нас є експертиза, що це не підпал, державна експертиза встановила, що це самозаймання через недотримання технологічних норм. Хто винен? Суспільство чекає відповіді», – сказав Луценко.

Додамо, що теорія з підпалом сміттєзвалища найбільше розігрувалася львівською владою. Міський голова Львова Андрій Садовий неодноразово просив пркоуратуру розслідувати цю версію.

Як повідомлялося, 30 травня 2016 року на Грибовицькому сміттєзвалищі під час гасіння пожежі стався зсув сміття. Під завалами загинули троє працівників ДСНС. Крім того, ймовірно, під завалом міг опинитися працівник ЛКП “Збиранка”, з яким немає зв’язку з часу зсуву.