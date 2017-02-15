Дослідники не підтверджують масових єврейських поховань на території львівського гетто

І українські і єврейські дослідники сходяться на думці про те, що на території львівського гетто немає єврейських поховань. Про це можна судити з реакції, яка викликала у дослідників публікація “Захоронення у львівському гетто – історичні факти і міфи”, пише IA ZIK.

Нагадаємо, саме такими припущеннями керуються активісти ГО “Ідея нації”, які розпочали акцію протесту “Зупинимо будівництво на кістках: незаконна забудова на проспекті Чорновола, 45Б”.

Цю акцію підтримали Мейлах Шейхет, керівник представництва в Україні Американського об’єднання комітетів для євреїв, голова єврейської громади у Львові та представники юридичної фірми “Abdank. Як доказ захоронень під час прес–конференції у Львові 8 грудня Мейлах Шейхет навіть оприлюдинив карту таких поховань, зроблену, за його словами, на основі аерофотозйомки з літака союзників.

“На самому майданчику є братські могили, — стверджує Мейлах Шейхет. — Наша організація впродовж 25 років займається пошуком місць масових поховань. Ми користуємося аерозйомками з національного архіву США, які показують, що було станом на 1944 рік. Львів був на той момент дуже добре відзнятим у 1944 році, аби потім нацисти не казали, що не зробили ніякої шкоди. Сучасні технології дозволяють дешифрувати ці аерозйомки і накладати їх на сучасну містобудівну ситуацію. Ті могили видно дуже добре. Ми зробили накладання і виявили, що будівництво ведеться на місці масових розстрілів”.

З цього приводу також біля будівельного майданчику 7 грудня розпочалася акція протесту, яка триває і досі. Щодня біля в’їзду на майданчик чергують активісти, які намагаються різними способами перешкодити будові.

У відповідь будівельна компанія – ТзОВ «Горизонт-Захід 1» поінформувала громадськість про те, що ними було укладено договори з двома незалежними спеціалізованими пошуковими організаціями. Зокрема, роботи на місці планованого будівництва проводять фахівці Науково-дослідного центру “Рятівна археологічна служба” Інституту археології НАН України та Комунального підприємство Львівської обласної ради з питань пошуку поховань учасників національно-визвольних змагань та жертв воєн, депортацій і політичних репресій “Доля”. Дослідження триває вже 3 місяці. За цей час жодних поховань або людських решток на місці проведення підготовчих робіт знайдено не було.

Тим часом спростовує наявність таких поховань і згаданий у публікації дослідник Йосиф Гельстон. Ось що він написав у коментарі під публікацією у Фейбук. “Усі акції, які проводилися в гетто відомі, включаючи дати з числом загиблих. Були і масові страти в гетто, але тіла, як правило, не захоронювали на території гетто. Виняток – акція знищення на початку червня 1943 року. Євреїв викурювали зі сховків, ламаючи і підриваючи будови. Наскільки я зрозумів, нове будівництво ведеться на території млинзаводу. Цей завод працював і в роки окупації. У ньому працювали євреї. Неодноразово їх там убивали невеликими групами”.

Водночас, посилаючись на матеріали комісії з розслідування фашистських злочинів у Львівській області Йосиф Гельстон повідомив, що “всі місця масових розстрілів і захоронень євреїв у Львові і області добре відомі. Відомі і описані завдяки свідкам. У всіх гетто вбивали євреїв. Але, тим не менше, їх, як міські квартали, після війни відбудовували. Навіть Варшавске гетто відбудували і там в домах живуть люди. Львівське гетто давно забудоване, ще на початку 1970 років. Що тепер про це згадувати”.

Нагадаємо, раніше про те, що масових поховань євреїв на місці будівництва офісного комплексу на проспекті Чорновола, 45б у Львові немає, заявив у коментарі IA ZIK історик Ігор Смольський. Про це теж свідчать і матеріали Центрального державного історичного архіву України.

“Що там відбувалося, і де ділися тіла євреїв, які були ліквідовані на території ґетто, і чи десь були такі захоронення – однозначно теж сказати важко. Бо те, що відбувалося у Львові у той час важко піддається логіці. І щось сказати стовідсотково так було це чи не так – не можна. Це питання ще буде вивчатися і життя може принести нам ще різні знахідки, невідомі досі. Скоріше всього виглядає, що таких захоронень на території гетто не було. Але стверджувати стовідсотково не можна. Адже нові знахідки можуть виявитися в несподіваних місцях», — сказав Ігор Смольський.

Натомість, як запевняють представники забудовника — ТзОВ «Горизонт-Захід 1» — темою єврейських поховань організатори акції “Зупинимо будівництво на кістках” спекулюють, приховуючи за нею справжні, меркантильні, інтереси певних осіб. Йдеться про власників сусідніх із будівництвом приміщень. Про це було детально сказано під час прес-конференції у Львові 9 грудня. ZIK стежить за розвитком подій і найближчим часом планує оприлюднити нові документи, які проливають світло на справжні причини конфлікту на проспекті Чорновола, 45Б.

Довідка

Йосиф Гельстон народився у м. Львові в 1948 р. У 1987-1993 р.р., активний учасник відродження єврейського життя у Львові. 1989-1991 р.р., керівник єврейського театру-студії «Маска», Львів. 1993-1999 р.р., науковий співробітник інститутів «Іудаїки» та «Єврейської матеріальної культури і архітектури», м.Київ. 1999-2009 р.р., співробітник Центрального архіву історії єврейського народу в Єрусалимі. Автор публікацій про історію євреїв Львова і Галичини. Учасник наукових конференцій з єврейської історії в Києві, Москві, Варшаві (1990-1999).