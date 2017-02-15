Для реконструкції Львівського перинатального центру шукають кошти у обласному бюджеті

У Львівській облраді обговорили можливість співфінансування з обласного бюджету реконструкції перинатального центру. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі облради.

Відповідне засідання відбулося сьогодні, 15 лютого, за участі голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина, заступників обласної ради Парасковії Дворянин та Володимира Гірняка, заступника голови ЛОДА Ірини Гримак, т.в.о керівника департаменту охорони здоров’я Ірини Микичак, представників профільних комісій та трудового колективу Центру.

Як повідомлялося, Кабмін виділив 45 млн грн для проведення реконструкції Львівського перинатального центру. Втім, цих коштів є вкрай недостатньо для проведення усіх належних робіт. Представники трудового колективу звернулися в обласну раду з прохання розглянути можливість співфінансування з обласного бюджету.

«Завершити усі потрібні роботи у Перинатальному центрі потрібно цьогоріч. Адже, – це 450 робочих місць, близько 4 тис. пологів в рік, прийом та лікування понад 8-ми тисяч пацієнтів. Ми сьогодні напрацьовували механізм співфінансування з обласного бюджету. Є потреба у виділенні ще 35 млн грн. Це дасть змогу завершити ремонтні роботи першої черги. Розглядаємо можливість знайти ці кошти шляхом приватизації того чи іншого комунального майна. Зараз працюємо над можливими варіантами», – зазначив заступник голови Львівської обласної ради Володимир Гірянк.

За підсумками комісії домовилися вже наступного тижня виїхати на місце проведення реконструкції, аби наочно обговорити потреби Центру та відповідний кошторис.

Як повідомляв Львівський портал, минулого тижня Кабмін ухвалив рішення про виділення державної субвенції в розмірі 45 млн грн на відновлення будівельних робіт у Львівському обласному перинатальному центрі.

Водночас трудовий колектив Львівського перинатального центру звернувся до Львівської обласної ради з проханням розглянути можливість співфінансування реконструкції закладу, тому що виділених Кабміном коштів, є вкрай недостатньо для завершення необхідних робіт.

Також повідомлялося що, для того, щоб перинатальний центр у Львові до кінця року відкрили, потрібно 170-180 млн грн.