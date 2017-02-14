Закохані можуть приклонитись до мощів святого Валентина у Самборі

День святого Валентина для Самбора – дуже символічне свято, адже саме в Самборі в церкві Різдва Пресвятої Богородиці зберігаються мощі цього святого, який поплатився життям за проведення таємних вінчань. Про це пише Самбірська газета, передає кореспондент Львівського порталу.

Майже 250 років мощі покровителя закоханих святого Валентина зберігаються у найдавнішому українському храмі Самбора. Автентичність реліквії підтверджує багато літератури та Папська грамота від 1759 року.

Ці мощі, як розповів декан Самбірський УГКЦ Богдан Добрянський, викопано на кладовищі святої Прісцили в Римі, де святий був священиком і загинув мученицькою смертю. В архівах Папського інституту є запис про те, що священномученик Валентин є покровителем Перемишльсько-Самбірської єпархії. Грамоти з печатями, передані сюди разом з мощами, були знищені в часи ліквідації церкви. Чим зумовлене передання мощей святого Валентина до Самбора, важко сказати. Напевно, щоб підсилити велич храму, в якому вже перебувала Чудотворна ікона. У 1728 році в Самборі була об’явлена Чудотворна ікона, а в 1736-му освятили новозбудовану церкву, в якій і встановили її. Біля ікони відбувалися численні чуда, які визнала Апостольська столиця, і щоб винагородити містечко, яке обрала Божа Матір, з Риму привезли мощі святого мученика.

Богдан Добрянський каже, що кожного року більше паломників прибувають до храму 14 лютого. Але часто люди сприймають це свято у викривленому вигляді. Щось подібне можемо спостерігати і зі св.Миколаєм, коли роблять видуманих Санта Клауса чи Діда Мороза. В першу чергу це свято несе духовний зміст, тому потрібно щиро молитися і вірити, що завдяки святому молитви та добрі прохання здійсняться.

А так звані «валентинки» – це ніщо інше як бізнесові інтереси, жодного відношення до цього свята не мають. Мабуть, їм притаманний більш язичницький характер. Мощі святого Валентина – це не амулет, це набагато глибше. Це вміння вчитися в інших, у того ж святого Валентина, який захищав права подружжя і намагався привести чоловіка і жінку до спільного життя згідно з законами Христа.

За словами настоятеля церкви Різдва Пресвятої Богородиці отця Богдана, за поміччю до святого Валентина приходить як молодь, так і літні люди, ті, в кого негаразди в сім’ї, немає злагоди і взаєморозуміння. Окрім того, вважається, що святий Валентин є заступником хворих на епілепсію, так звану «чорну хворобу».