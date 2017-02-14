У Львові розшукують грузина-злочинця

У Львівській області розшукують чоловіка, який умисно наніс тяжкі тілесні ушкодження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Франківським відділом поліції ГУНП у Львівській області розшукується громадянин Бадагадзе Сандро Йосипович, 01.08.1970 р.н., уродженець Грузії, за вчинення злочину передбаченого ст.121 ч.1 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

Прохання до всіх, хто володіє інформацією про місцеперебуваннярозшукуваного звертатись на оперативну лінію 102 або по телефону 8 (0322) 238-95-51.