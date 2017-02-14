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Коштів, виділених Кабміном на реконструкцію Львівського перинатального центру, недостатньо

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Трудовий колектив Львівського перинатального центру звернувся до Львівської обласної ради з проханням розглянути можливість співфінансування реконструкції закладу. Позаяк, кажуть, виділених Кабміном коштів, є вкрай недостатньо для завершення необхідних робіт. Відтак, аби Центр запрацював цьогоріч, слід скерувати додаткові гроші з обласного бюджету. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської облради.

З цією ініціативою трудовий колектив виступив у понеділок, 13 лютого, під час засідання комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту, молодіжної політики, фізичної культури та спорту.

«Дуже важливо, аби Перинатальний центр запрацював ще цього року. Тому Львівська обласна рада зобов’язана розглянути  можливість виділення коштів на співфінансування ремонтних робіт. Завтра, під час пленарного засідання, обов’язково обговоримо це питання», – наголосив голова профільної комісії Михайло Гичка.

Нагадаємо, минулого тижня Кабмін ухвалив рішення про виділення державної субвенції  в розмірі  45 млн грн на відновлення будівельних робіт у Львівському обласному перинатальному центрі.

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