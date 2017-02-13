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У січні знизилась кількість пропозицій роботи: сезонність чи закон про мінімалку?

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Січень традиційно є місяцем свят і післясвяткового затишшя. Тому ринок праці не продемонстрував помітного зростання кількості вакансій і резюме. При цьому активність пошукачів була дещо вищою, ніж активність роботодавців, що призвело до незначного збільшення конкуренції за вакантне місце. За даними Міжнародного кадрового порталу hh.ua, у середньому на одну вакансію претендували 3 вільних спеціалісти, передає Львівський портал.

У січні на ринку праці спостерігалося традиційне затишшя — роботодавці публікували менше вакансій, ніж у листопаді-грудні 2016 року. Крім сезонності, на кадрову політику компаній вплинув прийнятий Парламентом закон про мінімальну заробітну платню. З січня 2017 року вона складає 3200 грн. А це означає, що роботодавцям довелося переглядати бюджети заробітних плат на 2017 р. і у зв’язку із цим тимчасово призупинити набір персоналу на деякі позиції.

Найчисленнішими проф. сферами за кількістю вакансій у січні були продажі, ІТ, маркетинг, банки і адміністративний персонал. Найменша кількість вакансій була в таких галузях, як видобуток сировини, державна служба і домашній персонал.

Найбільша кількість резюме пошукачів зосереджена в проф. сферах: продажі, ІТ-сектор, початок кар’єри, бухгалтерія і виробництво. До проф. сфер із найменшим наповненням резюме належать інсталяція і сервіс, страхування, послуги для населення і автомобільний бізнес.

Серед регіонів найбільша кількість пропозицій роботи зосереджена у великих містах України — Києві, Дніпрі, Одесі, Львові й Запоріжжі.

Конкуренція

За підсумками січня активність пошукачів була помітно вищою, ніж активність роботодавців, що призвело до зростання конкуренції. З листопада-грудня 2016 р. до січня 2017 р. hh. Індекс (відношення кількості резюме до кількості вакансій) зріс із 2,8 до 3,1. Це означає, що на одне вакантне місце у середньому претендувало 3 вільних спеціалісти.

Як і раніше, найвищою конкуренція була серед топ-менеджерів, юристів, держслужбовців, студентів і спеціалістів без досвіду, а також висококваліфікованих спеціалістів виробничих спеціальностей.

Менше за все претендентів на одну вакансію було серед менеджерів із продажу, менеджерів туристичних агенцій, співробітників консалтингових компаній, працівників у автомобільному бізнесі й робітничого персоналу.

У розрізі регіонів найвища конкуренція спостерігалася в Сумській, Запорізькій, Херсонській, Київській і Чернігівській області. Найнижча конкуренція, як і раніше, у західних регіонах країни — Львівській, Закарпатській, Волинській, Чернівецькій і Тернопільській області.

Зарплатна політика компаній

Як показало опитування роботодавців, дві третини компаній за підсумками 2016 р. підвищили зарплати своїм співробітникам. У більшості випадків розмір надбавки у національній валюті склав 10-15% і не скомпенсував утрати від інфляції у 2016 р.

Майже в кожній п’ятій компанії надбавку до окладу отримали ті, хто виконав KPIs і показав хороший результат, а в кожній шостій — лише цінні для компанії спеціалісти. Індексація матеріальних виплат із прив’язкою до поточного курсу долара відбулася не більш ніж у 5% компаній. Цей відсоток лишається стабільним протягом кількох останніх років.

Дані були отримані в результаті аналізу бази вакансій і резюме Міжнародного кадрового порталу hh.ua в січні 2017 року.

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