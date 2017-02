Львівських економістів запрошують на стажування у Німеччину

Усіх охочих зі сфери економіки і підприємницької діяльності запрошують на стажування у Німеччині. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

22 лютого 2017 року в м. Львові в офісі ЦПБ НюБізнет (площа Галицька 7, 2 поверх) представники програми GIZ «Fit for partnership with Germany» проведуть чергові інтерв’ю серед кандидатів на стажування у Німеччині за Програмою Федерального міністерства економіки і енергетики з підготовки управлінських кадрів Німеччина-Україна Fit for partnership with Germany (Готові до співпраці з Німеччиною).

Дана програма є елементом зовнішньоекономічної політики Німеччини і шляхом стажувань в Німеччині сприяє

виходу українських підприємств на міжнародні ринки,

підвищенню конкурентоспроможності українських підприємств

підвищенню кваліфікації українських менеджерів у сфері зовнішньоекономічної діяльності

через отримання ними нових компетенцій у сферах ведення бізнесу з німецькими та іншими іноземними партнерами, ведення переговорів з представниками інших країн та ін.

Цю Програму реалізує німецьке Товариство з міжнародного співробітництва GIZ GmbH за дорученням Федерального міністерства економіки і енергетики. Вона зорієнтована на українські підприємства з експортно-імпортним потенціалом і, зокрема, на менеджерів цих підприємств. Програма проводиться в рамках двостороннього співробітництва між урядом України та урядом Федеративної Республіки Німеччина.

У 2017 році українським менеджерам/підприємцям і підприємствам пропонуються стажування за напрямками

– Економічна кооперація без галузевої специфіки та

– Економічна кооперація з галузевою специфікою *:

Економічна кооперація у сфері енергоефективності Економічна кооперація у секторі охорони здоров’я Економічна кооперація в аграрному секторі

* У випадку, якщо напрямок не зможе бути запропонований, GIZ залишає за собою право включити прийнятих кандидатів у формат «Економічна кооперація без галузевої специфіки».

Тривалість стажування: один місяць.

Мова: англійська, російська – для представників с/г галузі та топ-менеджерів середніх і великих компаній

Умови фінансування: Уряд Федеративної Республіки Німеччина, Федеральне міністерство економіки і технологій покриває витрати на стажування українським менеджерам.

Вимоги до кандидатів на стажування у Німеччині:

наявність вищої освіти;

досвід роботи в сфері економіки та підприємництва щонайменше 2 роки;

добре знання англійської мови;

вік не старший за 45 років.

наявний потенціал для розвитку кооперації з німецькими партнерами

Бажаючих взяти участь у стажуванні просимо зареєструватися на сайті http://www.newbiznet.com.ua/index.php/uk/giz до 15 лютого 2017 року

Бізнес-майстерня «Готуємося до партнерства з Німеччиною» відбудеться 21 лютого 2017 за адресою: м. Львів, пл. Галицька 7. Попередній запис на сайті: http://www.newbiznet.com.ua/index.php/ru/gizdays

Детальна інформація про програму на сайті GIZ в Києві http://ukraine.managerprogramm.de/ в розділі Програма для менеджерів.

Фото: Реальна робота