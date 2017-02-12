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У Львові спалили особняк?

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У Львові в районі Окружної – Медведецького вночі згорів особняк. Про це повідомляють активісти Варта1, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами сусідів у будинку ніхто не мешкав, адже власник нещодавно помер. Саму будівлю гасили всю ніч. Ускладнювало процес гасіння відсутність пожежних гідрантів поблизу та захаращеність самого подвір’я всяким непотребом.

Що стало причиною пожежі наразі невідомо. Місцеві припускають, що можливий підпал, заради дорогої земельної ділянки у цьому районі міста.

Фото: Варта1

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