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У Києві молода жінка викинула сина із 7-го поверху і стрибнула за ним

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Сьогодні вранці у Києві на вулиці Срібнокільській, 12 молода жінка викинула з вікна 7-го поверху 3-річного сина та стрибнула сама. Жінка загинула на місці. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Національної поліції Києва.

«Попередньо встановлено: жінка викинула із квартири трирічного сина і стрибнула сама. Жінка померла на місці, хлопчика у тяжкому стані доставили в лікарню», – повідомляє прес-служба поліції.

За даними місцевих ЗМІ, жінка перед смертю також викинула із вікна квартири двох хатніх котів.

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