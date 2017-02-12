Прикордонники не пропустили в Україну молдаванина із георгіївськими стрічками

Учора у пункті пропуску «Мамалига-авто», що на кордоні з Молдовою, прикордонники Чернівецького загону спільно зі співробітниками митниці виявили заборонені предмети пропагандиського характеру, а відтак не впустили в Україну громадянина Молдови. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПС України.

В салоні автомобіля «Дачія-Логан» громадянин Молдови, який їхав в Україну, віз пакунок з 25 георгіївськими стрічками. Крім стрічок під час заходів перевірки прикордонники виявили у молдованина ліхтар з вмонтованим електрошокером. Сам громадянин пояснив прикордонникам, що стрічки йому нібито подарували в Росії під час проведення акції, однак він забув їх викласти. Про знайдені предмети поінформовано правоохоронні органи в Чернівецькій області.

Наразі стосовно громадянина сусідньої країни прийнято рішення про заборону йому в’їзду на територію України терміном на 3 роки та повернуто зворотно.