Правоохоронці просять допомогти ідентифікувати особу тіла чоловіка (Фото 18+)

На Львівщині правоохоронці встановлюють особу виявленого тіла у будинку на вулиці Степана Бандери у Новояворівську. По це повідомляють активісти Варта1, передає кореспондент Львівського порталу.

За даними від правоохоронців, тіло знайшли в ніч на 12 лютого на сходовій клітці першого поверху будинку на вулиці Степана Бандери в місті Новояворівську.

Якщо хтось володіє інформацію про даного чоловіка просимо звернутися в «102».

Подробиці смерті не повідомляються.

Станом на 13.00 тіло чоловіка ідентифікували.