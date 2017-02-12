Правоохоронці просять допомогти ідентифікувати особу тіла чоловіка (Фото 18+)

На Львівщині правоохоронці встановлюють особу виявленого тіла у будинку на вулиці Степана Бандери у Новояворівську. По це повідомляють активісти Варта1, передає кореспондент Львівського порталу.
За даними від правоохоронців, тіло знайшли в ніч на 12 лютого на сходовій клітці першого поверху будинку на вулиці Степана Бандери в місті Новояворівську.
Якщо хтось володіє інформацію про даного чоловіка просимо звернутися в «102».
Подробиці смерті не повідомляються.
Станом на 13.00 тіло чоловіка ідентифікували.