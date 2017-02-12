П'яний депутат облради влаштував бійку і збив людей

У Черкасах п’яний депутат Черкаської обласної ради, голова фракції партії ветеранів Афганістану Олександр Рибченко влаштував бійку і збив на вулиці людей, перебуваючи за кермом «Мерседеса». Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив місцевий журналіст Валерій Воротник, пише УНІАН.

За словами журналіста, Рибченко побив «афганця» офіцера-ветерана Олега Остапенка, який втратив ноги в Афганістані.

Воротник зазначив, що Остапенко нещодавно був серед ініціаторів перевиборів голови обласної спілки ветеранів Афганістану.

«…Рибченко почав бити Олега, розбив йому обличчя, окуляри, бив ногами, коли той впав на сніг… Коли перехожі зробили сволоті зауваження, «Риба» сів у свою машину, пробував тікати… Розвертаючись, розбив чиюсь машину, що стояла на парковці (Лексус), збив двох людей. Переїхав Олега Остапенка… Але і це ще не все. Рибченка намагалися зупинити очевидці. Він відчайдушно бився. Але в кінці п’яне «тіло» заспокоїли. Кажуть лунали постріли і чули звук розбитого скла», – розповів журналіст.

Правоохоронці підтвердили інформацію щодо інциденту з депутатом.

«Водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його оглянули і виявили, що у нього в крові 1,14 проміле алкоголю.

В результаті наїзду Олег Остапенко отримав черепно-мозкову травму та інші тілесні ушкодження та був доставлений в 3-тю міську лікарню.

УП