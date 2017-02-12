ОСТАННІ НОВИНИ

На Сихові бритоголовий молодик погрожував пістолетом у барі

|

На Сихові патрульні затримали чоловіка, який погрожував в кафе предметом схожим на пістолет. Окрім того у бритоголового молодика вилучили ще й ніж. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

За даними відомства, сьогодні вночі до патрульних на проспекті Червоної Калини звернувся невідомий чоловік, який повідомив, що неподалік в кафе відбувається бійка. За його словами, в одного із чоловіків є ніж та предмет схожий на пістолет, який той приставляв до голови невідомого, а також розмахував ним. Полісмени одразу викликали підмогу і негайно вирушили на місце події.

«В закладі громадського харчування інспектори помітили групу осіб, які поводилися підозріло. Відвідувачі вказали на одну особу в якої може бути зброя. Чоловік заперечив це припущення, однак при поверхневій перевірці у 20-річного молодика знайшли ніж та предмет схожий на пістолет. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Предмети вилучили для подальшої експертизи. Чоловіка доставили у Сихівський відділ поліції», – йдеться у повідомленні.

Фото: ПП Львова

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
На родинний герб яких нардепів проситься кредо: «Робота не вовк – в ліс не втече»?
Олена ТИЩЕНКО, Львівський портал
На родинний герб яких нардепів проситься кредо: «Робота не вовк – в ліс не втече»?

Стаття 6 Закону України «Про статус народного депутата України» чітко говорить, що народний обранець у порядку, встановл...

Чим дихатимеш, Львове? Як місту відтяли частину «зелених» легень на поталу забудовникам
Катерина РОДАК, Львівський портал
Чим дихатимеш, Львове? Як місту відтяли частину «зелених» легень на поталу забудовникам

Колись Львів справедливо вважали одним із найбільш «зелених» міст України: міська архітектура гармонійно поєднувалася із...

На дорозі біля Бурштина політична акція і перекрита траса
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
На дорозі біля Бурштина політична акція і перекрита траса

Сьогодні, 5 лютого, біля Бурштинської ТЕС розпочалась акція протесту. Мітингувальники перекрили дорогу д...

ЗНО 2017: все, що необхідно знати цьогорічним вступникам
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Львівський портал
ЗНО 2017: все, що необхідно знати цьогорічним вступникам

З 6 лютого по 17 березня триватиме реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання 2017 року. Проте цьогоріч ЗНО має чимало ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн