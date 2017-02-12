На Сихові бритоголовий молодик погрожував пістолетом у барі

На Сихові патрульні затримали чоловіка, який погрожував в кафе предметом схожим на пістолет. Окрім того у бритоголового молодика вилучили ще й ніж. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

За даними відомства, сьогодні вночі до патрульних на проспекті Червоної Калини звернувся невідомий чоловік, який повідомив, що неподалік в кафе відбувається бійка. За його словами, в одного із чоловіків є ніж та предмет схожий на пістолет, який той приставляв до голови невідомого, а також розмахував ним. Полісмени одразу викликали підмогу і негайно вирушили на місце події.

«В закладі громадського харчування інспектори помітили групу осіб, які поводилися підозріло. Відвідувачі вказали на одну особу в якої може бути зброя. Чоловік заперечив це припущення, однак при поверхневій перевірці у 20-річного молодика знайшли ніж та предмет схожий на пістолет. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Предмети вилучили для подальшої експертизи. Чоловіка доставили у Сихівський відділ поліції», – йдеться у повідомленні.

Фото: ПП Львова