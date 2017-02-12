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На кордоні затримали бус «нафарширований» 17 тисячами пачок сигарет

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На кордоні з Польщею прикордонники у днищі мікроавтобуса знайшли 17 тисяч пачок сигарет. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПС України.

Партію сигарет, приховану у конструктивних особливостях автомобіля, виявили сьогодні вночі прикордонники Львівського загону спільно з митниками у пункті пропуску  «Рава-Руська».

За кермом мікроавтобуса «Фольксваген» литовської реєстрації, в якому були приховані сигарети перебував наш співвітчизник. Щоб дістати сигарети, прикордонникам спільно з працівниками фіскальної служби довелося зняти підлогове покриття, демонтувати задні пасажирські сидіння та металевої пластини.

Всього між днищем та підлогою салону виявлено 17 тисяч пачок сигарет на суму понад 40 тисяч гривень. Сума вилученого авто буде встановлена додатково.  Конфіскат передано до ДФС.

Крім того учора в цьому пункті пропуск було виявлено ще у двох авто майже 500 пачок сигарет. Вони були приховані в паливному баку та в запасному колесі автівок  «КІА» та «Рено». Одну з іномарок також вилучено.

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