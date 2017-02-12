Двоє іноземців намагалися в’їхати до ЄС на вантажному потязі

Прикордонники спіймали двох іноземців, які на ходу застрибнули у вантажний потяг, що відправлявся до Польщі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПС України.

За даними відомства, двох іноземців, які на ходу застрибнули у вантажний поїзд, помітили та затримали учора на Львівщині прикордонники Мостиського загону.

«Під час несення служби у пункті пропуску «Мостиська-залізнична станція» прикордонники виявили двох осіб, які намагалися непомітно прослизнути у вантажний потяг. Невідомі, подолавши загороджувальний паркан, на ходу застрибнули у вантажний поїзд, що відправлявся до Польщі після завершення всіх видів контролю», – йдеться у повідомленні.

Поїзд терміново зупинили та виявили в одному напіввагонів 30-річного громадянина Азербайджану та 24-річного громадянина Туреччини. Як з’ясувалося, в Україну іноземні громадяни прибули встановленим порядком, а далі вирішили потрапити в країни ЄС, оминувши усі види контролю.

За спробу порушення державного кордону на порушників складено протоколи. Осіб затримано до 3-х діб з метою з’ясування обставин правопорушення та поміщено до пункту тимчасового тримання.