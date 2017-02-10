Українці зможуть їздити до Туреччини за внутрішніми паспортами

Міністри закордонних справ Туреччини та України домовились про скасування необхідності користуватися закордонними паспортами для турків та українців для взаємних візитів і відповідна угода буде підписана найближчим часом. Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу, повідомляє УНН.

«Хочу спільно з Мевлютом оголосити одну річ. У нас є безвізовий режим, але в майбутньому і громадяни України і громадяни Туреччини можуть відвідувати наші країни вже не використовуючи закордонні паспорти, а використовуючи внутрішні документи. Ми домовились про це і нам залишились технічні деталі і сподіваємось, що ця угода буде підписана найближчим часом. Це свідчить, що в майбутньому ми маємо почувати себе як у себе вдома в Туреччині, так і громадяни Туреччини в Україні, не беручи закордонні документи. Радий, що досягли домовленості і будемо працювати, щоб її реалізувати», – сказав П.Клімкін.