У Львові виступили проти ідеї Мін’юсту віддати приміщення СІЗО у приватні руки

Сьогодні, 9 лютого, під час пленарного засідання Львівської міської ради депутат Вікторія Довжик закликала депутатів підтримати звернення до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана щодо загрозливої ситуації довкола історичної будівлі по вул. Городоцькій, 20.

«Шановні депутати, прошу підтримати звернення до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, щодо історичної будівлі монастиря Бригідок, де на сьогодні розміщене СІЗО. Це будівля на вул. Городоцькій, 20. Усім відомо, що умови утримання там ув’язнених не відповідають жодним стандартам. Тому, ми вже не раз говорили про те, що потрібно будувати інше СІЗО, а цю будівлю використовувати для іншого призначення.

З цією метою був підписаний Меморандум Міністерства Юстиції, до якого ввійшли і профільні міністерства і міжнародні фінансові інститути. Тобто ми працювали над тим, щоб на території міста з’явилося сучасне нове СІЗО, а будівля колишнього монастиря була передана місту.

Натомість на сьогодні Міністерство юстиції всупереч попереднім домовленостям, оголосило інвестиційний конкурс для залучення приватного інвестора для реалізації цього проекту. Нагадаю, що ми з вами вже в цій каденції затвердили проект, щоб нове СІЗО було на вул. Збиральній. В умовах інвестиційного конкурсу, який оголосило Міністерство юстиції, фігурує інша ділянка та йдеться про залучення інвестора, якому буде передана будівля на вул. Городоцькій, 20. Про жодне збереження цієї історичної пам’ятки міста, про жодне її призначення з врахуванням тої історичної частини, яка є за цією будівлею, не йдеться. Натомість зазначено, що там буде розташований новий майновий комплекс житлового чи комерційного характеру. Отже, з одного боку нам потрібне нове СІЗО, а з іншого –ігнорується думка місцевої територіальної громади про те, що це важлива історична пам’ятка для Львова.

Нагадаю, що монастир Бригідок був збудований 1614 року. З 1782 р. там діє тюрма. На сьогодні це найстаріша діюча тюрма в Україні. Тюрма там була і в австрійські, і польські, і радянські часи. Будівля є не просто історичною як об’єкт інфраструктури, але має за собою велику історичну пам’ять.

Отже, наше звернення до Прем’єр-міністра про те, що не можна ігнорувати інтереси громади. Потрібно залучити громадське, професійне середовище архітекторів для обговорення. Не можна проводити конкурс, умовами якого передбачено знесення старих елементів об’єкту нерухомого майна.

Прохання до депутатів, підтримати це звернення і не допустити знищення історичної пам’ятки у Львові», – закликала Вікторія Довжик.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство юстиції оголосило про початок збору інвестпропозицій щодо будівництва Львівського СІЗО.