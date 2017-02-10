Санаторій «Розділ» на Львівщині повернули у державну власність

Органи прокуратури Львівщини домоглись повернення в державну власність санаторію «Розділ» вартістю понад 8 мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Золочівською місцевою прокуратурою Львівської області вжито дієвих заходів щодо реального виконання рішення господарського суду, згідно якого у державну власність реально повернуто та зареєстровано за державою право власності на санаторій «Розділ», площею більше 3 тис. м.кв. та вартістю 8,3 млн грн.

Зокрема, Верховний суд України погодився з принциповою позицією прокуратури щодо витребування з чужого незаконного володіння та повернення у державну власність вказаного санаторію, тим самим відмовивши у задоволенні заяви ТзОВ «Мережа відпочинку» про перегляд постанови Вищого господарського суду України від 14 грудня 2015 року про скасування рішення, визнання недійсним та скасування реєстрації права власності, визнання договорів купівлі продажу даного санаторію та витребування його з чужого незаконного володіння. Верховним Судом України заява суб’єкта господарювання «Мережа відпочинку» визнана необґрунтованою та безпідставною.

Таким чином, завдяки принциповій позиції органів прокуратури Львівської області санаторій залишатиметься у власності держави.