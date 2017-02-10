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Підвищення пенсійного віку не буде, – Розенко

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Пенсійна реформа, яку Уряд України планує провести в цьому році, не передбачає підвищення пенсійного віку. На цьому вкотре наголосив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Кабміну.

«Пенсійна реформа в Україні має бути проведена і цього ніхто не заперечує. Я хочу спростувати будь-які твердження і натяки про те, що українська влада погодилася на підвищення пенсійного віку. Ще раз, вкотре наголошую – підвищення пенсійного віку в Україні не буде», – сказав він.

«Так, безумовно, є стандартні рекомендації МВФ для всіх країн, серед яких є і рекомендація щодо підвищення пенсійного віку. Але ми живемо не в стандартних умовах і у нас є своя специфіка. І ми будемо проводити пенсійну реформу не для МВФ, а для українців. Для того, щоб люди відчули реальні зміни свого життя на краще», – підкреслив віце-прем’єр-міністр.

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