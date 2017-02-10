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Львівським підприємцям нагадали про прибирання території біля закладів

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Ще з 2011 року у Львові діє ухвала, в якій чітко прописано деталі прибирання території біля закладів торгівлі та громадського харчування. Про це сьогодні під час засідання виконавчого комітету ЛМР нагадав міський голова Львова Андрій Садовий, повідомляє прес-служба мерії. 

«Вчора під час сесії був запит депутатів щодо організації прибирання в місті Львові.

Дійсно, нам треба докупляти техніку, докупляти малу спеціалізовану техніку, щоби прибирання було швидшим і більш якісним. Але чомусь в нас в міській раді і в місті всі забули про ухвалу, яка була прийнята ще в 2011 році, яка чітко регламентує правила. А саме, якщо є магазин, то власник магазину в радіусі 10 метрів повинен тримати територію в порядку, щоб вона була чиста. Це є нормальна світова практика, де власники будинків, власник кафе, власник магазину прибирає біля себе територію.

Я би хотів, щоби ми цю ухвалу зробили максимально публічною. Мають бути  відповідні доручення керівникам районних адміністрацій, щоби були проведені розмови з власниками тих чи інших торгових комплексів, магазинів, кафе, об’єктів пересувної торгівлі. Щодо об’єктів пересувної торгівлі там є інший метраж – півтора метри. Щоби більше порядку було. Тому що не можна надіятись на когось. Коли випадає за один день двотижнева норма снігу, то всі разом мають долучатись і наводити порядок. Тому дуже важливо максимально поширити цю інформацію», – наголосив міський голова Львова Андрій Садовий.

В ухвалі «Про Правила благоустрою м. Львова» № 375 від 21 квітня 2011 року у розділі «Вимоги до утримання будівель і споруд інженерного захисту території» у пункті 4.2.4. визначено деталі прибирання території біля закладів торгівля та громадського харчування.

Подаємо повний текст цього пункту:

«Прибирання територій, прилеглих до закладів торгівлі та громадського харчування здійснюють власники або орендарі цих приміщень.

Прибирання територій, прилеглих до кіосків, павільйонів – у радіусі 10 м, літніх майданчиків –у радіусі 1,5 м, пересувних елементів вуличної торгівлі – у радіусі 1,5 м здійснюють власники об’єктів вуличної торгівлі. Чистота на прилеглих до вказаних об’єктів територіях (крім проїжджої частини доріг) підтримується протягом всього робочого часу та після закінчення роботи»

З повним текстом ухвали можна ознайомитись тут: http://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/909D636F5D23AD3DC225788100307F7E?OpenDocument

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