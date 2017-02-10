ЛКП «Лев» подарує постраждалому від пожежі притулку «Милосердя» польову кухню

Зважаючи на критичну ситуацію, яка склалася в притулку для тварин «Милосердя» смт. Брюховичі після пожежі, з ініціативи міста та ЛКП «Лев» було прийнято рішення придбати польову кухню для приготуванням їжа тваринам. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

«Після пожежі, яка виникла в притулку для тварин «Милосердя» смт. Брюховичі, вщент згоріла кухня та весь інвентар для приготування їжі. Сьогодні працівники притулку відчувають велику важкість під час приготування їжі для 300 тварин. Тому з ініціативи міста і нашого ЛКП, було прийнято рішення придбати польову кухню для приготування їжі тваринам. Ми вже провели перемовини з київською фірмою «Viva-Avant», щодо придбання такої кухні, модель КП-130. Вартість кухні разом з доставкою приблизно 45 тис. грн. Зараз очікуємо на рахунок та угоду. З часу оплати передбачено 5-7 днів для доставки. Хочемо максимально швидко все полагодити, щоб вже наприкінці наступного тижня кухня була в притулку», – розповіла директор ЛКП «Лев», Оксана Кошак.

Нагадаємо, нещодавно на території притулку «Милосердя», що у Брюховичах, спалахнула пожежа.

Фото: Вголос