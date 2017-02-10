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Доба у зоні АТО минула без втрат

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Минулої доби запроданці України та російські окупанти продовжили обстріли наших позицій. На щастя втрат серед наших військових немає. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі штабу АТО.

За даними відомства, на Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів загарбники обстрілювали Луганське, Авдіївку, Троїцьке та Верхньоторецьке. З гранатометів та стрілецької зброї – Зайцеве, Авдіївку, Опитне та Піски. По наших позиціях в районі Авдіївки та Опитного вогонь вели БМП противника.

На Луганському напрямку з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї загарбники обстріляли Шарів Кут, Лобачеве, Новоолександрівку та Новозванівку. БТР вів вогонь по Водяному.

На Маріупольському напрямку з мінометів – Водяне та Павлопіль. З гранатометів та стрілецької зброї – Павлопіль, Новотроїцьке, Широкине, Мар’їнку, Гнутове, Лебединське, Водяне. Наших захисників в районі Широкиного обстрілювала БМП противника.

Загалом зафіксовано 61 обстріл.

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