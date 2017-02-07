У Львові – транспортний колапс через нерозчищені від снігу дороги

У Львові вул. Пасічна в бік Личаківської стоїть в двокілометровому заторі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції міста.

«Багато авто та зовсім не почищена проїжджа частина, наші регулюють рух. І при такому заторі почистити не реально зараз», – повідомила речниця патрульних Катерина Рибій.

Водночас на вул. Черемшини (підйом до ботанічного саду) багато авто не можуть піднятися, розвертаються. Дорога не очищена та не посипана.

Також К. Рибій повідомила, щ сьогодні у місті Львові сталося 47 ДТП.

Водночас «Варта-1» повідомляє у соцмережах повідомляє про такі ускладнення у русі:

о 17:50

На проспекті Чорноволабіля «Форуму» під мостом аварія. 18:00 – Надзвичайно складна ділянка дороги на вулиці Героїв Майдану. Машини буксують.

Раніше повідомлялось, що цієї ночі львівські комунальники не спатимуть, бо боротимуться з снігом.