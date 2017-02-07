У Львові хочуть перевантажувати сміття в індустріальних парках

Сьогодні, 7 лютого, у Львові під час круглого столу представили концепцію поводження з твердими побутовими відходами, передає кореспондент Львівського порталу.

Концепція передбачає поступовий перехід до моделі поводження з ТВП на засадах «Нуль відходів».

За словами члена аналітичної групи «Експерт-група» Андріяна Фітьо, основна мета цієї програми полягає у якнайшвидшому вирішенні проблеми зі сміттям, яка склалася у Львові та області.

«Нами була розроблена концепція поводження з твердими побутовими відходами, головне завдання якої – мінімізувати негативний вплив на навколишнє середовищ, сформувати культуру поводження з ТВП, а також створити безпечні умови для проживання та життєдіяльності населення. Програма передбачає створення в межах Львівської області чотирьох кластерів, роздільний збір сміття, двоетапне його перевезення, а також переробка відходів. Тому для нас важливим є те, щоб спочатку до проекту долучились експерти та фахівці, з якими ми зможемо разом вирішити цю проблему», – розповів він.

Також, як додав Андріян Фітьо, ЄБРР буде фінансувати лише ті проекти в Україні по переробці відходів, які передбачають кластерну систему, яка зазначена в концепції.

Базовою одиницею представленої концепції є індустріальні парки, в частині яких будуть сміттєперевантажувальні станції та припинення операційної експлуатації полігону ТПВ «Збиранка».

Як розповідає проект-менеджер «Еко-проекту» Генадій Боровко, області потрібно брати приклад Європи стосовно переробки сміття.

«Нам потрібно міняти бренд, виходити в «зелену» економіку як це робить Європа, бо це є вторинний цінний ресурс. Та цим ресурсом ми можемо замінити первинну сировину та отримати дохід. За моїми підрахунками ми щорічно можемо отримувати 30 мільйонів євро доходу, якщо ми би переробляли те, що у нас накопичилось», – зазначає він.

Додамо, що у Львові наразі немає індустріального парку. Такий хотли звести у Рясне, ал е, як писав Львівський портал, міський голова Львова Андрій Садовий примудрився «продати» інвесторам понад 23 гектари землі, яка навіть не входить до юрисдикції міськради Львова. Про деталі цієї справи читайте у матеріалі «Продати не своє. Чергова земельна афера львівських чиновників на 140 мільйонів?».