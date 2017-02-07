У Львові готуються до першого Ukrainian Business Marathon

Незабаром, 18-19 лютого, на стадіоні «Арена Львів» відбудеться Ukrainian Business Marathon за участю топових експертів у бізнес-індустрії. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Ukrainian Business Marathon – це бізнес-подія нового формату, яку у Львові проводитимуть вперше. На унікальному заході власники бізнесу, підприємці, топ-менеджери, інвестори, стартапери та інші учасники матимуть змогу перейняти досвід провідних експертів у бізнес-сфері та вдосконалити власну справу.

14 топових спікерів, cеред яких Микола Сапсан, Ігор Граф, Рената Чучмай, Євген Василенко та Володимир Поліщук розкажуть про бізнес усі деталі і вкажуть на проблемні ділянки. Кожен охочий отримає результативні поради, як усунути всі недоліки й ефективно налагодити роботу будь-якого підприємства.

Протягом двох днів спікери ділитимуться знаннями і досвідом в концентрованому форматі. Усі охочі інтенсивно працюватимуть і будуть в темі основних аспектів бізнесу, отримають безліч ідей для бізнес-прориву.

«Для усіх учасників Ukrainian Business Marathon у Львові ми підготували приємний подарунок. Кожен відвідувач зможе абсолютно безкоштовно отримати бізнес-консультацію», – розповідають організатори події Аліса Василинка та Олексій Адамів.

Унікальний елемент марафону – бізнес-гра, у якій учасники зможуть на практиці проявити та вдосконалити свої бізнес-навички, а в нагороду отримати цінні призи, серед яких путівки на подорож за кордон.

ПРОГРАМА МАРАФОНУ

ДЕНЬ 1

8:30 – 9:30: Реєстрація учасників

8:30 – 9:30: Ранкова кава

9:30 – 10:00: Відкриття марафону

Психологія

10:00 – 10:55: Микола Сапсан «Стратегія і тактика розвитку компанії. Критично важливі рішення»

11:00 – 11:55: Ігор Папуша «Саморозвиток власника, як основа розвитку бізнесу. Лідерство та харизма»

12:00 – 12:55: Людмила Харів «Зв’язки – ваш найдорожчий ресурс. Нетворкінг»

13:00 – 14:00: Обідній фуршет

Продукт

14:00 – 14:55: Дмитро Вергун «Як покращити продукт, щоб він продавав себе сам? Критерії ідеального продукту та як їх досягти»

15:00 – 15:55: Ігор Граф «Як створити позаконкурентний продукт та побудувати чергу з клієнтів»

16:00 – 16:55: БІЗНЕС-ГРА

Фінанси

17:00 – 17:55: Олексій Геращенко «Де помиляються українські підприємці в організації фінансів. Практичний путівник з організації сучасного фінансового менеджменту»

18:00 – 18:55: Юлія Пилипів «Юридичні та бухгалтерські питання, на які ви витрачаєте до 20% щомісяця»

19:00 – 20:00: Ольга Єрмилова – Авторський майстер клас «Мільйон можливостей»

ДЕНЬ 2

8:30 – 9:30: Реєстрація учасників

8:30 – 9:30: Ранкова кава

9:30 – 10:00: Відкриття 2-го дня

Маркетинг і продажі

10:00 – 10:55: Валентин Калашников «Маркетинг здорового глузду»

11:00 – 11:55 Володимир Поліщук: «Малобюджетний маркетинг. З мінуса в плюс за 200 баксів»

12:00 – 12:55: Кір Горшков «Інтернет маркетинг – як збільшити продажі вдвічі за мінімальний термін»

13:00 – 14:00: Обідній фуршет

Бізнес-процеси і автоматизація

14:00 – 14:55: Євгеній Василенко «Структура вашого бізнесу. Основні точки докладання зусиль»

15:00 – 15:55: Кирил Куницкий «Бізнес, що працює на Вас. Ідеальний план з делегування і автоматизації»

16:00 – 16:55: БІЗНЕС-ГРА

Команда

17:00 – 17:55: Михайло Притула «Підбір персоналу. Правильний пошук кадрів – рішення всіх проблем»

18:00 – 18:55: Рената Чучмай «Мотивація та управління людьми для досягнення максимальних результатів»

19:00 – 20:00: Закриття марафону. Шоу-програма.

Більше інформації на сайті події : ubm2017.com, тел: (068) 143-59-95, тел: (063) 200-52-01, email: ubmcenter@gmail.com