ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові готуються до першого Ukrainian Business Marathon

|

Незабаром, 18-19 лютого, на стадіоні «Арена Львів» відбудеться Ukrainian Business Marathon за участю топових експертів у бізнес-індустрії. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Ukrainian Business Marathon – це бізнес-подія нового формату, яку у Львові проводитимуть вперше. На унікальному заході власники бізнесу, підприємці, топ-менеджери, інвестори, стартапери та інші учасники матимуть змогу перейняти досвід провідних експертів у бізнес-сфері та вдосконалити власну справу.

14 топових спікерів, cеред яких Микола Сапсан, Ігор Граф, Рената Чучмай, Євген Василенко та Володимир Поліщук розкажуть про бізнес усі деталі і вкажуть на проблемні ділянки. Кожен охочий отримає результативні поради, як усунути всі недоліки й ефективно налагодити роботу будь-якого підприємства.

Протягом двох днів спікери ділитимуться знаннями і досвідом в концентрованому форматі. Усі охочі інтенсивно працюватимуть і будуть в темі основних аспектів бізнесу, отримають безліч ідей для бізнес-прориву.

«Для усіх учасників Ukrainian Business Marathon у Львові ми підготували приємний подарунок. Кожен відвідувач зможе абсолютно безкоштовно отримати бізнес-консультацію», – розповідають організатори події Аліса Василинка та Олексій Адамів.

Унікальний елемент марафону – бізнес-гра, у якій учасники зможуть на практиці проявити та вдосконалити свої бізнес-навички, а в нагороду отримати цінні призи, серед яких путівки на подорож за кордон.

ПРОГРАМА МАРАФОНУ

ДЕНЬ 1

8:30 – 9:30: Реєстрація учасників

8:30 – 9:30: Ранкова кава

9:30 – 10:00: Відкриття марафону

Психологія

10:00 – 10:55: Микола Сапсан «Стратегія і тактика розвитку компанії. Критично важливі рішення»

11:00 – 11:55: Ігор Папуша «Саморозвиток власника, як основа розвитку бізнесу. Лідерство та харизма»

12:00 – 12:55: Людмила Харів «Зв’язки – ваш найдорожчий ресурс. Нетворкінг»

13:00 – 14:00: Обідній фуршет

Продукт

14:00 – 14:55: Дмитро Вергун «Як покращити продукт, щоб він продавав себе сам? Критерії ідеального продукту та як їх досягти»

15:00 – 15:55: Ігор Граф «Як створити позаконкурентний продукт та побудувати чергу з клієнтів»

16:00 – 16:55: БІЗНЕС-ГРА

Фінанси

17:00 – 17:55: Олексій Геращенко «Де помиляються українські підприємці в організації фінансів. Практичний путівник з організації сучасного фінансового менеджменту»

18:00 – 18:55: Юлія Пилипів «Юридичні та бухгалтерські питання, на які ви витрачаєте до 20% щомісяця»

19:00 – 20:00: Ольга Єрмилова – Авторський майстер клас «Мільйон можливостей»

ДЕНЬ 2

8:30 – 9:30: Реєстрація учасників

8:30 – 9:30: Ранкова кава

9:30 – 10:00: Відкриття 2-го дня

Маркетинг і продажі

10:00 – 10:55: Валентин Калашников «Маркетинг здорового глузду»

11:00 – 11:55 Володимир Поліщук: «Малобюджетний маркетинг. З мінуса в плюс за 200 баксів»

12:00 – 12:55: Кір Горшков «Інтернет маркетинг – як збільшити продажі вдвічі за мінімальний термін»

13:00 – 14:00: Обідній фуршет

Бізнес-процеси і автоматизація

14:00 – 14:55: Євгеній Василенко «Структура вашого бізнесу. Основні точки докладання зусиль»

15:00 – 15:55: Кирил Куницкий «Бізнес, що працює на Вас. Ідеальний план з делегування і автоматизації»

16:00 – 16:55: БІЗНЕС-ГРА

Команда

17:00 – 17:55: Михайло Притула «Підбір персоналу. Правильний пошук кадрів – рішення всіх проблем»

18:00 – 18:55: Рената Чучмай «Мотивація та управління людьми для досягнення максимальних результатів»

19:00 – 20:00: Закриття марафону. Шоу-програма.

Більше інформації на сайті події : ubm2017.com, тел: (068) 143-59-95, тел: (063) 200-52-01, email: ubmcenter@gmail.com

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Чим дихатимеш, Львове? Як місту відтяли частину «зелених» легень на поталу забудовникам
Катерина РОДАК, Львівський портал
Чим дихатимеш, Львове? Як місту відтяли частину «зелених» легень на поталу забудовникам

Колись Львів справедливо вважали одним із найбільш «зелених» міст України: міська архітектура гармонійно поєднувалася із...

На дорозі біля Бурштина політична акція і перекрита траса
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
На дорозі біля Бурштина політична акція і перекрита траса

Сьогодні, 5 лютого, біля Бурштинської ТЕС розпочалась акція протесту. Мітингувальники перекрили дорогу д...

ЗНО 2017: все, що необхідно знати цьогорічним вступникам
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Львівський портал
ЗНО 2017: все, що необхідно знати цьогорічним вступникам

З 6 лютого по 17 березня триватиме реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання 2017 року. Проте цьогоріч ЗНО має чимало ...

Мікропроекти vs макродерибан: «підкилимні» ігри у Львівській облраді
Ірина ДРАГУН, Львівський портал
Мікропроекти vs макродерибан: «підкилимні» ігри у Львівській облраді

У Львівській обласній раді розгорнулися справжні баталії довкола конкурсної ради по мікропроектах. 2017 року на цю прогр...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн