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«Серце до серця» у Львові збиратиме кошти на дітей із вадами зору

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Всеукраїнський благодійний фонд «Серце до серця» організовує 12-ту щорічну благодійну акцію. У Львові. Про це інформує прес-служба міської ради.

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Цьогоріч під час акції збиратимуть кошти для придбання медичного обладнання в обласні лікарні України для дітей з вадами зору. Міський етап акції триватиме впродовж  9 березня – 9 квітня.

Також у межах акції «Серце до серця»  9 квітня у всіх обласних центрах України відбудеться благодійний забіг «Біжу заради життя дітей».

Як зазначають організатори, метою таких щорічних благодійних акцій є збір коштів для хворих дітей. На зібрані кошти фонд закуповує медичне обладнання та передає його для обласних дитячих лікарень України. Зокрема, торік під час благодійної акції кошти збирали на обладнання для реанімаційних відділень обласних лікарень України. З переліком закупленого медичного обладнання за всі роки діяльності можна ознайомитись за посиланням:  http://sercedoserca.com.ua/ua/medichne-obladnannja/

Координатор акції у Львівській області – Віктор Брень, тел.: 096 49 97 567; 063 45 13 401.

Більше про благодійний фонд – за посиланням: http://sercedoserca.com.ua, (044)278-40-19, (093)605-30-20.

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