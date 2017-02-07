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На Львівщині дерева ріжуть для Туреччини

Софія Гусєва для Львівського порталу

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Сьогодні, 7 лютого, у Рава-Руському лісгоспі запрацювала нова лісопильна лінія. Запуск нової деревообробної лінії продемонстрували журналістам, передає кореспондент Львівському порталу.

За словами першого заступника голови Львівської ОДА Ростислава Замлинського, продукцію лісопильні експортуватимуть за кордон до Туреччини.

«Лісообробна галузь є дуже прибутковою. Такі підприємства покликані збільшити додану вартість цієї галузі, поглиблювати переробку та відповідно збільшувати експортний потенціал Львівщини, зокрема продукція, яка виготовлятиметься у Раві-Руській експортуватиметься до Туреччини», – зазначив Ростислав Замлинський.

Також він повідомив, що загальна вартість сучасного автоматизованого обладнання турецької фірми Akemsan Insaat, включно із податками, склала 11 млн гривень.

Перевагою даної лінії є глибинна переробка – відходи майже відсутні, а залишки можуть використовуватися у альтернативній енергетиці. Окрім того, автоматизація лінії дає змогу значно покращити швидкість та якість виробництва.

Оновлення обладнання дасть змогу збільшити річний обсяг виробництва готової продукції до 12 тис кубометрів. До прикладу у 2016 році цей показник склав 6,3 тис кубометрів.

Фото: Софія Гусєва

 

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