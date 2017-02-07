Львів’ян запрошують на ретроспективу фільмів видатного українського режисера

Уперше в Україні відбудеться ретроспектива фільмів зірки документального кіно Віталія Манського, що походить зі Львова. У кінотеатрі «Львівський кіноцентр» глядачам покажуть три ключові роботи з фільмографії видатного режисера. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівській міськради.

Ретроспектива, що триватиме з 10 по 12 лютого, пов’язана з візитом Манського на «малу Батьківщину», під час якого режисер представив свій новий фільм «Рідні». Покази у «Кіноцентрі» — непересічна можливість заглибитись у світ легендарного документаліста. Від польоту в космос Юрія Гагаріна до пошуків своїх львівських однокласників — прискіпливе око режисера переосмислює поворотні події в історії через долі його героїв та героїнь.

Стрічка «Наша Батьківщина» (2005) – ще один, поряд із «Рідними», «львівський» фільм режисера. Це його подорож у пошуках своїх однокласників з 52-ї львівської школи. У Львові мешкає лише кілька з них, а решту доводиться шукати по всьому світу.

«У променях сонця» (2015) – фестивальний хіт минулого року. Стрічка про життя восьмирічної школярки Зін Мі у столиці Північної Кореї Пхеньяні, знята Віталієм Манським за сценарієм, який написали північнокорейські товариші. Фільм відкривав фестиваль Docudays UA 2016 року.

Фільм «Приватні хроніки. Монолог» (1999) – фільм-портрет радянського покоління 60-70-х років. Герой стрічки народився 11 квітня 1961-го року, напередодні однієї з найоптимістичніших подій радянської історії – польоту в космос Юрія Гагаріна. Рік за роком режисер фіксує не просто життя.