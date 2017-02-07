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ДАБІ не дозволила зводити у центрі Львова житловий комплекс

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У Львові Інспекція ДАБК скасувала містобудівні умови і обмеження забудовнику «Форум Парк-Захід», що будується неподалік центру Львова. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДАБІ.

Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області проведено позапланову перевірку законності видачі управлінням архітектури департаменту містобудування Львівської міської ради двох містобудівних умов і обмежень замовнику будівництва, ТОВ «Форум Парк-Захід».

Посадовими особами Інспекції виявлено, що вищезазначені містобудівні умови та обмеження щодо забудови земельної ділянки по вул. Під дубом, 26 під багатоквартирний житловий будинок видані з суттєвими порушеннями містобудівної документації. Зокрема, в частині плану зонування території та визначення класу наслідків і категорії складності об’єкту.

За результатами проведеної перевірки прийнято рішення про скасування  містобудівних умов і обмежень забудови даної ділянки. Департаментом вживаються заходи по припиненню будівельних робіт на вказаному об’єкті.

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