Водію, що рік тому збив велосипедиста, загрожує до восьми років тюрми

Стрийські правоохоронці завершили розслідування за фактом ДТП, внаслідок якої було травмовано велосипедиста. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася наприкінці 2015 року в місті Стрий на перехресті вулиць Сколівська – Болехівська, внаслідок якого під колесами автобуса «Неоплан» травмувався велосипедист, 44-річний стриянин. Велосипедист рухався по головній дорозі. Водій автобуса, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, вчасно не загальмував і скоїв зіткнення з велосипедистом. Внаслідок ДТП велосипедист отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Правоохоронці встановили, що дорожньо-транспортна пригода трапилася внаслідок порушення Правил дорожнього руху водієм автобуса.

«ДТП – злочин з необережності. Водій автобуса, 63-річний чоловік нестиме кримінальну відповідальність за його вчинення.На жаль, ціною такої необережності на дорозі інколи є людське життя. Тож, закликаємо всіх учасників дорожнього руху з повагою ставитися один до одного та відповідально – до правил дорожнього руху», – зазначив начальник Стрийського відділу поліції підполковник поліції Іван Малиш.

Досудове розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України завершено. Водію автобуса загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.