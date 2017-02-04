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В Авдіївці води залишилось на чотири дні. Світла досі немає

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Воду для в Авдіївки по централізованому водогону подають по годинах, приблизно раз на добу, відфільтрованої води залишилось на 3-4 запуски. Про це 4 лютого повідомив голова міської військово-цивільної адміністрації Павло Малихін, пише Радіо Свобода.

Після цього, за словами Малихіна, питною і технічною водою жителів міста буде забезпечувати Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Окрім того, голова Авдіївської адміністрації підтвердив, що ремонтні роботи на пошкоджених лініях електропередач тривають. Але за словами кореспондента Радіо Свобода, світла наразі у місті ще немає.

За даними ДСНС, тривають роботи також і на центральній теплотрасі.

Під час нічних обстрілів Авдіївки пошкодили одну житлову багатоповерхівку, заявив на брифінгу заступник командира 72 окремої механізованої бригади Олександр Самарський.

Загалом, як повідомлялося раніше, за час п’ятиденного загострення пошкоджено більше сотні приватних будинків в Авдіївці та кілька багатоповерхівок у новій частині міста.

За словами голови військово-цивільної адміністрації Донеччини Володимира Жебрівського, для відновлення цих будинків створили будівельні бригади з місцевих.

Бої поблизу Авдіївки на Донеччині тривають з 29 січня.

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