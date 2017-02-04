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На Львівщині СБУ спіймала двох прикордонників на хабарі

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Двох львівських прикордонників – керівників середньої ланки – Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою та внутрішньої безпекою ДПС затримала на хабарі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі СБУ у Львівській області.

Здирники вимагали від підприємця дві тисячі доларів за неперешкоджання у переміщенні товарно-матеріальних цінностей на митну територію України.

Оперативники спецслужби затримали зловмисників під час одержання частини неправомірної вигоди у 800 доларів США.

Під час обшуку у кабінеті одного із затриманих правоохоронці виявили 14400 доларів та 350 євро.

Слідчі дії та обшуки тривають.

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