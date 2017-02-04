Минуло доба в зоні АТО: троє загиблих та восьмеро поранених

Ситуація в районі проведення АТО залишається критичною. Противник, аналогічно попередній добі, вчора знову здійснив більше 100 випадків порушення режиму тиші. Найбільш неспокійною обстановка зберігається на тих же ділянках фронту, що й раніше – в Авдіївці, поблизу Донецького аеропорту та біля Азовського моря. Про це Львівському порталу повідомили в інформаційно-аналітичному центрі РНБО.

Луганський напрямок

Традиційно найгарячіше було у Попаснянському районі з епіцентром у Троїцькому, де бойовики застосовували важке озброєння впродовж усієї доби. Втім найбільша активність ворога простежувалася вже після заходу сонця. Тоді бандформування провели потужний артилерійсько-мінометний обстріл тамтешніх позицій сил АТО з північно-східного напрямку.

На решті ділянок фронту напрямку важке озброєння противником не застосовувалося. Ряд ворожих збройних провокацій відбувся у районі Бахмутської траси та у Станиці Луганській. У останній після заходу сонця активними були снайпери противника.

Всього за минулу добу на Луганському напрямку сталося 29 ворожих обстрілів, половина з яких – із застосуванням важкого озброєння.

Донецький напрямок

Бойові дії під багатостраждальною Авдіївкою тривали майже цілодобово. Довгоочікувана тиша, що запанувала з 09:00, через неповні чотири години була порушена канонадами ворожих гармат та мінометів. Трохи згодом російсько-окупаційні війська підтягнули танки та відкрили з них вогонь по позиціях сил АТО. У результаті атак ворога вчергове постраждали місцеві мешканці. Пізно ввечері через пряме попадання снаряда, випущеного бойовиками у багатоповерховий будинок у західній частині міста, без житла лишилася сім’я з п’ятьма малолітніми дітьми.

Місцева влада, силові відомства, рятувальники та усі небайдужі докладають максимум зусиль, аби полегшити страждання авдіївчан.

Продовжують працювати польові кухні, пункти харчування та зігрівання. Уже сьогодні зранку у результаті успішно виконаних ремонтних робіт на пошкоджених теплопроводах у оселях містян відновлено опалення та подача гарячої води.

родовжилися багатогодинні ворожі обстріли позиції «Шахта Бутовка», а також українських рубежів оборони поблизу Донецького летовища. При цьому сили окупанта й надалі широко застосовували артилерію, танки та міномети.

Вчора одразу після опівночі під вогонь реактивної артилерії потрапив наш тиловий район – село Галицинівка, яке знаходиться за 15 кілометрів від лінії зіткнення. Противник з окупованої Старомихайлівки випустив у бік села половину боєкомплекту з установки БМ-21 «Град».

Неспокійно було і на світлодарській дузі, де активними були обстріли сил АТО з важкого крупнокаліберного озброєння. По периметру окупованої Горлівки ворожі обстріли були епізодичними і переважно з легкого озброєння.

Маріупольський напрямок

У Мар’їнці зафіксовано один ворожий мінометний обстріл позицій сил АТО – після опівночі. Натомість у сусідній Красногорівці збройні провокації та обстріли наших позицій відбувалися неодноразово впродовж доби.

Чотири рази до сходу сонця бандформування обстріляли українські позиції під Новотроїцьким – у трьох випадках із застосуванням гармат та мінометів. Після цього на цих рубежах запанувала тиша.

Натомість на півдні Маріупольського напрямку – вздовж лінії Павлопіль – Широкине – обстріли тривали безперестану впродовж усієї доби. Противник продовжив застосовувати крупнокаліберну артилерію та міномети, а також епізодично використовував танки на крайньому півдні – у Широкиному. Рахунок випущених ворогом снарядів так само йде на сотні. Рано вранці та пізно ввечері противник застосував реактивну артилерію. У обох випадках під обстріли з «Градів» потрапили наші позиції у Талаківці.

Дісталося й сусідньому з Талаківкою селищу Сартана, яке теж двічі потрапляло під обстріли з заборонених Мінськими домовленостями установок РСЗВ. У результатів другого вечірнього удару ворога, половина селища була знеструмлена. Шістнадцять будинків мирних жителів було пошкоджено. На щастя, жертв немає.

Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку сталося 65 ворожих обстрілів, майже половина яких – з важкого озброєння.

За минулу добу внаслідок бойових дій 3 українських військовослужбовців загинули, 8 – отримали поранення. Один військовослужбовець загинув під Троїцьким. Двоє воїнів загинули поблизу Галицинівки у результаті ворожих обстрілів з «Градів». Там же, у тиловому районі, було поранено ще одного нашого військового. Двоє військових отримали поранення на світлодарській дузі. По одному військовому було поранено на позиції «Шахта Дутовка», поблизу Пісків, неподалік Чермалика, у Гнутовому та в Широкиному.