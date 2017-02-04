Львів’янам нагадують, як вберегтись від падаючого снігу та бурульок

За прогнозами Львівського регіонального центру з гідрометеорології, протягом лютого збережуться значні перепади температури повітря, що сприятиме утворенню крижаних бурульок та накопиченню значної кількості снігу і льоду на дахах чи балконах будинків. Особливо небезпечними вони є в місцях масового скупчення людей та на вузьких вуличках, де тротуари безпосередньо прилягають до будинків. Про це Львівсьокму порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Падаючи з будівлі, бурульки можуть травмувати перехожих, і чим більша бурулька і чим вищою є будівля, з якої вона впала, тим більша ймовірність травми. Падіння снігу, льоду з даху може привести не тільки до сильного удару або струсу мозку, але й до смерті.

Також бурулі можуть пошкодити автомобілі, які припарковані біля будівель, а значна кількість снігу на дахах будівель дає велике навантаження на конструкцію даху, що може привести до пошкодження покрівельного покриття.

Найпростіший спосіб позбутися бурульок – збити їх. Але необхідно враховувати, що покрівлі часто бувають складної конструкції, з крутими схилами, тому прибирати сніг, лід з дахів будівель повинні люди із спеціальною підготовкою.

Щоб уникнути травмування крижаними бурульками, слід дотримуватись основних правил безпеки:

– встановлювати попереджувальні знаки і огорожі небезпечних місць можливого падіння бурульок;

– по можливості своєчасно збивати бурульки, які є небезпечними для пішоходів і автотранспорту, що припаркований біля будинків;

– пішоходам не заходити за межі встановлених огорож, а в місцях відсутності самому звертати увагу на наявність небезпечних утворень з криги і снігу на дахах будинків;

– рятувальним службам різного підпорядкування – попереджувати відповідальні служби про необхідність своєчасного усунення небезпеки падіння крижаних бурульок та можливих наслідків таких надзвичайних ситуацій, особливу увагу звертати на роз’яснювальну роботу серед школярів.

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради звертається до всіх мешканців та гостей міста бути обережними.