Дубневичі хочуть продавати «Укрзалізницю» та розширити свій вплив на «Укравтодор», – Омелян

ПАТ «Укрзалізниця» запровадило схему відмивання коштів шляхом використання підставних компаній, які нібито за результатами конкурсних торгів повинні забезпечувати надання послуг, постачання товарів, а фактично є лише ланкою для передачі коштів «Укрзалізниці» до конвертаційних центрів. «Основними учасниками цієї схеми є фірми, афілійовані з Дубневичами». Про це в інтерв’ю «Дзеркалу тижня» повідомив Міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

За його словами, факти свідчать про системну корупцію на «Укрзалізниці», тож він

сподіваюся, що правоохоронні органи, яким зарплату платять платники податків, доведуть свою ефективність…

«Закупівлі — одне з найпроблемніших питань. Досі немає чіткого розподілу функцій і відповідальності між підрозділами за кожний етап закупівель, немає алгоритму визначення потреби в закупівлі, визначення обсягів та очікуваної вартості. Відсутність системних рішень дає простір для зловживань.

Наприклад, під час закупівлі дизельного палива одне з основних порушень – необґрунтоване підвищення цін… Так у січні 2017-го завищено ціни на дизельне паливо за договором з ТОВ «ВОГ Аеро Джет». Орієнтовна сума втрат становить 150 – 200 млн грн… Під час закупівлі елементів верхньої будівлі колії… «Укрзалізниця» втратила понад 20 млн грн. Закупівля бандажів… втрати можуть перевищувати 20 млн грн… Також торік при обсягах закупівель кабельної продукції на суму понад 250 млн грн втрати залізниці становили близько 80 млн грн. У кращі часи обсяг корупційного потоку сягав 1 – 2 мільярди доларів США на рік… У 2016-му «чорна» каса, завдяки підвищеній тарифікації, зросла в рази… Та я думаю, що в останні роки корупційні потоки становили приблизно 500 млн дололарів США на рік», – повідомив міністр інфраструктури.

Також на думку Омеляна, коли на посаду держсекретаря в Мінінфраструктури зайшла людина Дубневичів, стало зрозуміло, що їхні бізнес-інтереси розширюються, але вони вочевидь не очікували, що міністерство не буде виконувати їхні забаганки.

«Їм не вдалося налагодити нормального, у їхньому розумінні, контакту із Омеляном, який відмовляється виконувати їхні вказівки, вони вирішили підірвати його авторитет зсередини, перетворивши на потішного «фейсбучного» міністра інфраструктури, який займатиметься потішною «фейсбучною» діяльністю. Так не вийде. Вони діють методами 90-х, які в сучасній Україні не мають шансу на життя. Якщо Дубневич цього досі не зрозумів, то ми йому популярно, крок за кроком, це пояснимо…», – заявив В. Омелян.

Також міністр переконаний, що брати Дубневичі намагаються розширити свій вплив не лише на «УЗ», а й на міністерство, бо хочуть чогось більшого, ніж продавати кріплення для залізничного полотна…

«Вони хочуть продавати «Укрзалізницю»… Дубневич хотів би також розширити свій вплив на Укравтодор. І мені імпонує позиція Славомира Новака (в.о. голови Державного агентства автомобільних доріг України – ред.), який має абсолютно державницький підхід і наголошує на тому, що спілкування з усіма буде на рівні і не буде перекосу у той чи інший бік» – переконаний Омелян.

«Той стан, у якому зараз перебуває «УЗ», не може тривати вічно, бо ресурс практично вичерпано…», – додав міністр інфраструктури.

Раніше Львівський портал повідомляв, що на «Укрзалізниці» повний провал структурних реформ, через зацікавлених «друзів». Також стало відомо, що за підсумками 2016 року орієнтовна вартість закупівель ПАТ «Укрзалізниця» в компаній народних депутатів України Ярослава та Боглана Дубневичів складала близько мільярда гривень. Окрім того стало відомо, що «Укрзалізниця» планує порізати на брухт майже 15 тисяч вагонів.

Згодом стало відомо, що зловживаннями Дубневичів в «Укрзалізниці» займеться НАБУ. А сам Войцех Балчун визнав монополію Дубневичів на «Укрзалізниці» та перевів стрілки на НАБУ, прокуратуру і СБУ.

Після цього НАБУ дали доступ до документів залізниці для розслідування змови з Дубневичами.