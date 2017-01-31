Завтра у Львові з дахів летітимуть бурульки. Містян просять бути обережними

На завтра ,1 лютого, і найближчі дні синоптики прогнозують потепління, тому мерія закликає містян бути обережними біля будинків, адже з дахів можливі зсуви снігу та падіння бурульок.

«Через температурні перепади на дахах будівель утворюються нагромадження снігу та крижані бурульки. Танучи, вони можуть ламатися і падати, і цим становити небезпеку для пішоходів. Особливу небезпеку вони становлять у старих кварталах міста, де тротуари безпосередньо прилягають до будинків. Тому закликаємо мешканців міста бути обережними», – наголошують в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

Зокрема, щоб вберегтися від падіння снігу з дахів чи крижаних бурульок, містянам радять дотримуватись основних правил безпеки:

– проходячи повз будинки чи високі дерева, необхідно впевнитись у відсутності загрози падіння скупчень снігу чи льодових наростів;

– не ходити під дахом будівель та інших споруд, а також під балконами, обираючи найбільш безпечний маршрут руху вулицями міста;

– не заходити за межі встановлених огорож, а в місцях їх відсутності самому звертати увагу на наявність небезпечних утворень з криги і снігу на дахах будинків та оминати їх;

– власникам автотранспорту не слід припарковувати свої машини біля будинків;

– обов’язково попереджати дітей про небезпеку падіння снігу та бурульок.

Зокрема, завтра, 1 лютого, синоптики прогнозують без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 2 – 4° морозу, вдень 1 – 3° тепла.