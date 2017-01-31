Як зміниться палац Хоткевича? Львів’ян запрошують до обговорення

Львів’ян запрошують на обговорення можливих перспективних змін Міського палацу культури імені Гната Хоткевича. Про це повідомляє прес-служба міськради Львова.
Питання для обговорень:
Як ергономічно використати наявний простір?
Яких функцій очікує від нього громада?
Яким має бути нове обличчя палацу?
Цільова аудиторія:
мешканці району;
резиденти палацу (працівники та відвідувачі);
працівники профільних управлінь міськради;
дизайнери, архітектори, урбаністи та інші зацікавлені в оновленні простору Палацу культури.
Захід відбудеться завтра, 1 лютого, на вул. Кушевича, 1, в приміщенні малого залу Палацу культури.