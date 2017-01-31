ОСТАННІ НОВИНИ

Як зміниться палац Хоткевича? Львів’ян запрошують до обговорення

|

Львів’ян запрошують на обговорення можливих перспективних змін Міського палацу культури імені Гната Хоткевича. Про це повідомляє прес-служба міськради Львова.

Питання для обговорень:

Як ергономічно використати наявний простір?

Яких функцій очікує від нього громада?

Яким має бути нове обличчя палацу?

Цільова аудиторія:

мешканці району;

резиденти палацу (працівники та відвідувачі);

працівники профільних управлінь міськради;

дизайнери, архітектори, урбаністи та інші зацікавлені в оновленні простору Палацу культури.

Захід відбудеться завтра, 1 лютого, на вул. Кушевича, 1, в приміщенні малого залу Палацу культури.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Ще за юності я відчув на собі, що таке міщанський Львів, – Василь Вовкун
Галина Гузьо
Ще за юності я відчув на собі, що таке міщанський Львів, – Василь Вовкун

10 запитань Василю Вовкуну, режисеру, художньому керівнику Львівської опери, екс-Міністру культури, народному артисту Ук...

Шлях до європейських стандартів завдовжки у двадцятиріччя
Марина Терняк для Львівського порталу
Шлях до європейських стандартів завдовжки у двадцятиріччя

Серед найцікавіших минулорічних подій, що відбулися в торговельній галузі, експерти називають появу магазинів «АТБ» у на...

Обмін ролями або історії чотирьох руйнівників стереотипів
Соломія ГРИГОР‘ЄВА, Львівський портал
Обмін ролями або історії чотирьох руйнівників стереотипів

Чимало з нас розділяють деякі професії на чоловічі та жіночі. Але й чи справді існують такі роботи, що підходять виключн...

Жетон для хвостатого щастя. Або як Львівський портал реєстрував собаку
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Жетон для хвостатого щастя. Або як Львівський портал реєстрував собаку

З 1 вересня 2016 року у Львові вступили у дію нові Правила утримання і поводження з тваринами. Згідно з нововведеннями, ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн