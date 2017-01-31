Як зміниться палац Хоткевича? Львів’ян запрошують до обговорення

Львів’ян запрошують на обговорення можливих перспективних змін Міського палацу культури імені Гната Хоткевича. Про це повідомляє прес-служба міськради Львова.

Питання для обговорень:

Як ергономічно використати наявний простір?

Яких функцій очікує від нього громада?

Яким має бути нове обличчя палацу?

Цільова аудиторія:

мешканці району;

резиденти палацу (працівники та відвідувачі);

працівники профільних управлінь міськради;

дизайнери, архітектори, урбаністи та інші зацікавлені в оновленні простору Палацу культури.

Захід відбудеться завтра, 1 лютого, на вул. Кушевича, 1, в приміщенні малого залу Палацу культури.