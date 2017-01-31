У Львові розпочалися пілотні курси підготовки військових капеланів

Перші курси військових капеланів для Збройних Сил України розпочалися у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Національної академії СВ.

Впродовж двох тижнів представники усіх конфесій, що входять до Ради у справах душпастирської опіки при Міністерстві оборони України, обговорюватимуть проблематику, яка виникає під час роботи капеланів у військах та вивчатимуть іноземний досвід служби священиків у Збройних силах. Свій досвід українському духовенству передаватимуть представники Королівської служби капеланів Канади.

У курсах підготовки військових капеланів беруть участь 24 священнослужителі, серед яких є християни — представники православних конфесій, греко- та римо-католики, євангельські християни — баптисти, п’ятидесятники, євангелісти, а також капелани-імами.

Місце для проведення перших курсів підготовки військових капеланів обрано не випадково — саме у Львові, в Національній академії сухопутних військ. Саме тут, у середині 2000-их років, розпочалася системна співпраця духовенства зі Збройними Силами України, яка показала свою ефективність у час ведення бойових дій у зоні АТО. Тож, інструкторами під час проведення курсів підготовки капеланів є священики, які стояли біля витоків співпраці Церкви і Армії. Після завершення курсів, священики, які беруть у них участь, передаватимуть отриманий досвід духовенству тих конфесій, які вони представляють.

«На першому етапі, до 1 червня цього року, планується ввести посади та укомплектувати військовими священиками — капеланами бойових бригад Сухопутних військ, Повітряних Сил, Військово-Морських Сил та Високомобільних десантних військ, а до кінця року — у решті визначених військових частин Збройних Сил України», — розповів начальник відділу взаємодії з військовими капеланами Центру морально-психологічного забезпечення збройних Сил України Олександр Герус.