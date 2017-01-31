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У Львові чоловік розбився насмерть, випавши з вікна

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У Львові сьогодні, 31 січня, на вулиці Яворницького,  8 чоловік випав з вікна і розбився насмерть.  Цю інформацію Львівському порталу повідомила речниця ГУ НП у Львівській області Світлана Добровольська.

Чоловік викинувся з 5 поверху будинку

«О 16. 15 на «102» надійшло повідомлення про те,що виявлено мертвого чоловіка на вулиці Яворницького,8. За попередніми даними, чоловік випав з вікна 5-го поверху», – занкачила С. Добровольська.

Наразі на місці події працюють слідчі, які встановлюють детальнішу  інформацію.

Фото: Варта-1

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