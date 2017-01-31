У дні похоронів бійців АТО на Львівщині оголошуватимуть жалобу

Сьогодні, 31 січня, депутати Львівської обласної ради прийняли рішення про вшанування пам’яті учасників АТО, які загинули захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України. Відтак вирішено рекомендувати органам місцевого самоврядування області оголошувати день жалоби у день похорону бійців, які мешкали на території цих населених пунктів. Про це з сесійної зали передає кореспондент Львівського порталу.

Отож, вирішено рекомендувати органам місцевого самоврядування Львівської області у випадку загибелі учасників АТО на сході України, які постійно або тимчасово проживали на території населеного пункту, що належить до юрисдикції відповідної ради, у день похорону воїна оголошувати день жалоби на території, на яку поширюється компетенція цього органу місцевого самоврядування.

Відтак у такі дні будуть приспускати Державний прапор України на всіх державних установах та обмежуватимуть розважальні заходи.

Фото: info.te.ua