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У дні похоронів бійців АТО на Львівщині оголошуватимуть жалобу

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Сьогодні, 31 січня, депутати Львівської обласної ради прийняли рішення про вшанування пам’яті учасників АТО, які загинули захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України. Відтак вирішено рекомендувати органам місцевого самоврядування області оголошувати день жалоби у день похорону бійців, які мешкали на території цих населених пунктів. Про це з сесійної зали передає кореспондент Львівського порталу.

Отож, вирішено рекомендувати органам місцевого самоврядування Львівської області у випадку загибелі учасників АТО на сході України, які постійно або тимчасово проживали на території населеного пункту, що належить до юрисдикції відповідної ради, у день похорону воїна оголошувати день жалоби на території, на яку поширюється компетенція цього органу місцевого самоврядування.

Відтак у такі дні будуть приспускати Державний прапор України на всіх державних установах та обмежуватимуть розважальні заходи.

Фото: info.te.ua

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