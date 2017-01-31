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На облаштування спортмайданчиків у Львівській області передбачили 21 мільйон

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Сьогодні, 31 січня, під час сесійного засідання депутати Львівської обласної ради погодили обласну програму «Спортивний майданчик на 2017-2021 роки». На неї цього року буде спрямовано 21 млн грн. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Так,  планується облаштувати в містах, селищах та селах області близько 600 сучасних спортивних майданчики. Зокрема, майданчики із тренажерним обладнанням, зі штучним та «наливним» покриттям. Окрім цього, мають провести заміну штучного покриття на майданчиках.

Варто додати, що протягом місяця органи місцевого самоврядування мусять надати свої пропозиції щодо формування переліку місць облаштування спортивних майданчиків.

Фото: За Збручем

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