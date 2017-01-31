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Міносвіти запрошує педагогів та освітян до участі у проекті з оновлення навчальних програм для 5-9 класів

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Міносвіти запрошує експертів, педагогів, освітян до участі у проекті з оновлення навчальних програм для 5-9 класів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Передбачається, що оновлені програми вже у травні цього року мають бути представлені на розгляд Колегії МОН.

У відомстві зазначають, що одним із пріоритетних завдань шкільної реформи визначено оновлення навчальних програм і запровадження компетентнісного підходу.

«Школа має навчити дітей використовувати знання і вміння, отримані в процесі навчання, для вирішення повсякденних проблем і життєвих ситуацій, а програми мають бути сформовані таким чином, щоб основні компетенції пронизували увесь зміст освіти і робили його прикладним до життя», – зазначають у Міносвіти.

У відомстві наголошують, що у зв’язку з цим постає завдання подивитися на чинні програми для 5-9 класів під кутом зору компетентнісного підходу, а також щодо їх відповідності віковим особливостям учнів.

“Зробити це потрібно вже сьогодні, тому що до того часу, як будуть створені й запроваджені нові освітні стандарти, вчителі мають використовувати сучасні методики та підходи у навчанні”, – йдеться у повідомленні.

Міністерство освіти і науки запрошує громадськість, педагогів та експертів долучитись до онлайн обговорення програм на платформі EdEra та подальшого їх оновлення, взявши участь у конкурсному відборі модераторів он-лайн обговорень та учасників робочих груп. Анкету на конкурсний відбір модератора онлайн обговорень програм можна заповнити ТУТ. Анкети кандидатів приймаються до 5 лютого.

Передбачається, що вже до 7 лютого буде сформовано групу модераторів для онлайн обговорень програм та робочі групи з оновлення програм за предметами.

13 лютого чинні навчальні програми будуть опубліковані для загального обговорення.

Обговорення програм відбуватиметься впродовж двох онлайн сесій, після чого робочі групи спільно з модераторами їх допрацюють.

Експертне обговорення оновлених програм для учнів 5-9 класів відбудеться у квітні.

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