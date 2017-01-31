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Львів’ян закликають долучитися до створення гасла та логотипу області

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Представників громадськості запрошують долучитися до створення гасла та логотипу для Львівської області. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва Львівської обласної державної адміністрації.

Як зазначили у департаменті, гасло та бренд області сприятиме позиціюванню території як в Україні, так і за кордоном,  а також – залученню інвестицій,  і розвитку туристичного, інвестиційного та зовнішньоекономічного іміджу Львівщини.

Впродовж місяця мешканці області можуть долучатися до формування технічного завдання – вимог до розробки символу та гасла Львівщини. А також можуть визначити який образ потрібно закласти у логотип – ілюстрацію чи абстракцію, яким кольорам віддати перевагу та яке гасло обрати.

Після цього Львівська ОДА проведе закупівлю послуги зі створення символу Львівщини через систему електронних закупівель Prozorro – в аукціоні переможцем стане та компанія, яка запропонує найнижчу ціну та пройде усі кваліфікаційні умови.

Свої ідеї варто надсилати на електронну пошту promotion.loda@gmail.com, у темі вказавши «Львівщина», до 28 лютого 2017 року.

До слова, Львівщина має шанс стати однією з перших областей в Україні, що  отримає свій унікальний символ та гасло.

Фото: ЛОДА

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