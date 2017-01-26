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Злодію, який «обчистив» щонайменше три помешкання, «світить» до шести років тюрми

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Львівські поліцейські викрили зловмисника, який причетний до крадіжок щонайменше з трьох помешкань. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.

Як встановили працівники Личаківського та Залізничного відділів поліції, 29-річний мешканець міста Винники у листопаді минулого року обікрав щонайменше дві квартири та один будинок у Львові та у Винниках.

При цьому зловмисник заволодів майном громадян на суму близько десяти тисяч гривень. З помешкань чоловік виносив одяг, документи, електротехніку, предмети інтер’єру та інші речі.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України. Наразі правоохоронці перевіряють його причетність до скоєння інших злочинів, відкрито кримінальне провадження за статтею крадіжка. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Проводиться досудове розслідування.

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