Запроваджено новий термін подання декларації в разі припинення підприємницької діяльності

Якщо підприємець припинив свою діяльність наприкінці грудня, то подати декларацію про майно та майнову діяльність він повинен не до 9 лютого, як це було раніше, а впродовж 30 днів з дня проведення державної реєстрації про припинення діяльності. Про це сьогодні, 26 січня, під час семінару «Зміни в оподаткуванні-2017», який відбувся у Львівському прес-клубі, повідомила директор компанії «Західна консалтингова група» Мар’яна Кавин.

Після того, як у грудні минулого було повідомлено, що незалежно від отриманого доходу, всім підприємцям доведеться платити єдиний соціальний внесок (704 гривні щомісяця), почалось активне закриття підприємницької діяльності.

Хтось встиг припинити діяльність 28 грудня, а хтось – лише 5 січня. І ті, хто встигли це зробити ще минулого року, були переконані, що декларацію про майно та майнову діяльність вони можуть подати до 9 лютого.

«Ми їхали на семінар і зателефонували до фіскалів та уточнили. І нам сказали, що запровадили нову норму стосовно строку подання декларації в разі припинення підприємницької діяльності. Цей строк становить 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності», – повідомила аудитор.

А ось тим, хто припинив діяльність 5 січня, всеж доведеться сплатити 704 гривні ЄСВ. І то – за увесь місяць, а не за 5 днів січня.