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Володимир Омелян: «Стратегічного плану розвитку ПАТ «Укрзалізниця» немає»

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Міністр інфраструктури про провал реформ в «Укрзалізниці» та причини передачі «Укрзалізниці» від Мінінфраструктури на баланс Мінекономрозвитку України:

Фото: Цензор.НЕТ

 

«Мої заяви не спрямовані на створення кризи. Метою не є руйнування уряду чи розхитування коаліції. Я відстоюю одну-єдину точку зору: потрібно робити реформи.

Робити, а не імітувати, не ховатися від проблем. Не можна один відремонтований потяг вважати реформою при зношеності залізничної інфраструктури на 90%. Один потяг – це не реформа. Навіть два. Навіть десять…

У нас дуже багато невикористаних можливостей, а ми себе заспокоюємо, що все добре та йде по плану. По якому плану? Це початок «брежнівських часів»: всі самовдоволено усміхаються, а прогрес відсутній.

Запит на реформи шалений. Суспільство готове підтримати ці реформи. Ми бачимо, що люди загалом поставилися нормально до підвищення тарифів. До багатьох інших речей, які б були дуже болісними на Заході, наприклад.

Тут українці сказали – ок. Це означає, що справжні реформи будуть підтримані також. Чому їх немає – величезне питання.

Передача «Укрзалізниці» на баланс Мінекономрозвитку – це просто спроба заткнути рота Омеляну. Щоб не було постійного подразника. Тому що я постійно закликаю, прошу: давайте ми проведемо фахову дискусію з приводу того, що відбувається в «Укрзалізниці».

Вирішили УЗ забрати, підпорядкувати МЕРТ. Вочевидь, сподіваються, що звідти таких питань не буде…

З двадцяти кроків, які польська команда визначила як quick wins, успішних – жодного. Нуль.

Покращення сервісу пасажирських перевезень немає… Кількість скарг на чистоту вагонів та якість сервісу з пасажирських перевезень зашкалює… План модернізації пасажирських вагонів виконаний на 30%. За весь рік придбано всього 9 пасажирських вагонів, що становить 43% від плану. У вантажному перевезенні фіксуємо дефіцит вагонів, падіння обсягів перевезень, численні скарги вантажовідправників. І, як наслідок, «проїдання» коштів з підвищення тарифів у 2016 році… Транзит впав більш ніж на 30%. Не проведено тендер на закупівлю трьох тисяч вантажних піввагонів за рахунок кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку ($90 млн). Виконання плану освоєння капітальних інвестицій щодо реконструкції колії становить 64%, заміни стрілочних переводів, штучних споруд та земляного полотна виконано на 78%, по реконструкції переїздів виконано лише на 31%…

УЗ продовжує функціонувати на межі можливого із запасом палива на 2-6 діб роботи…

Ключове: стратегічного плану розвитку ПАТ «Укрзалізниця» немає. Міністерство вимушене констатувати повний провал структурних реформ ПАТ «Укрзалізниця» у 2016 році.

Заяви голови правління щодо 300 млн грн прибутку – фейк. Прибуток став можливим тільки за рахунок підвищення тарифів. Фактично, УЗ отримала додатково майже 4 млрд гривень, які невідомо куди поділися…

Прем’єр-міністр чітко визначив, що УЗ переходить під контроль Уряду. Тепер вся ситуація, що склалася на «Укрзалізниці» – пряма відповідальність Уряду і особисто прем’єра, який прийняв таке рішення. Хоча, насправді він лише легалізував те, що триває фактично з липня 2016 року: найкращі друзі Балчуна – Гройсман, Кістіон і Дубневич, а не профільне міністерство…

В цій ситуації, коли реформи залізниці немає, про що постійно говорить профільний міністр, прем’єр охоче підхоплює Балчуна. І це проблема – Балчун, замість того, щоб працювати весь час, займався всілякими політичними домовленостями. З якою метою це робилося, мені сказати важко. Не виключаю і підтримку Балчуна з боку Дубневича, який давно і міцно своїм бізнесом пов’язаний з залізницею…», – повідомив Володимир Омелян в інтерв’ю виданню Бізнес.Цензор.

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