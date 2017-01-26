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В Україні суттєво зростуть тарифи на воду

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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг підвищила тарифи на послуги центрального водопостачання та водовідведення. Відповідне рішення Нацкомісія ухвалила на засіданні 25 січня, пише ЕП.

Згідно з даними регулятора, тарифи на послуги центрального водопостачання та водовідведення у 2017 році буде підвищено для 54 ліцензіатів.

НКРЕ розділила їх на дві групи: до першої групи внесені 36 ліцензіатів, тарифи для яких переглядались впродовж січня-серпня 2016 року, до другої – 18 компаній, тарифи для яких не переглядались тривалий час, або взагалі не встановлювались регулятором.

Так, для ліцензіатів з першої групи тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення у 2017 зростуть на 9% – з 9,86 грн за кубометр до 10,76 грн за кубометр.

Для компаній з другої групи тарифи зростуть в середньому на 37%, з 9,18 грн за кубометр до 12,54 грн за кубометр.

При цьому НКРЕ передбачила в тарифах на 2017 рік 54 ліцензіатам компенсацію на відшкодування різниці між фактичними витратами на сплату податків і зборів, придбання електроенергії та  передбаченими у затверджених у 2016 році тарифах, у розмірі 98 млн гривень, у тому числі 11,7 млн гривень ліцензіатам, тарифи яких не переглядалися тривалий час або не встановлювалися комісією взагалі.

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